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В МЧС обеспокоились ростом числа пожаров в Башкортостане

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Аномальные морозы в начале 2023 года стали одной из главных причин увеличения количества пожаров: жители включают плиты и приборы для обогрева.

Фото: МЧС Башкортостана

Как сообщили сегодня, 11 января, в МЧС, за 2023 год в республике уже произошло 196 пожаров, при которых погибло 17 человек, травмы различной степени получили девять человек.

Самыми частыми причинами возникновения пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем.

«Главное управление МЧС обеспокоено сложившейся обстановкой с обеспечением пожарной безопасности. Более 80% погибших – это люди преклонного и пенсионного возраста. Хочу попросить граждан особое внимание обратить на соблюдение элементарных требований пожарной безопасности, не оставлять ни в коем случае детей без присмотра.

Также если рядом проживают одинокие пожилые люди – прошу разъяснить им требования пожарной безопасности», – сказал заместитель начальника управление МЧС России по республике Башкортостан Владимир Горин.

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