Жители Башкортостана смогут оформить в собственность землю под своим домом

В случае одобрения законопроекта жители смогут бесплатно приватизировать землю, на которой расположен их дом, если он был построен до 14 мая 1998 года и земля под ним находится в государственной или муниципальной собственности.

Этим правом можно будет воспользоваться до первого марта 2031 года.

Для оформления земли в собственность придется приложить к заявлению документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года, документ, выданный нотариусом до указанной даты и подтверждающий права заявителя на жилой дом, и ряд других.

Такое имущество будет облагаться налогами, но если участок изымут для строительства, например, дороги или улицы, то собственники получат компенсацию не только за жилье, но и за землю.