Башкортостан закупит еще больше снегоуборочной техники

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров по итогам совещания в правительстве прокомментировал недовольство жителей сложившейся ситуацией.

«Проблема аварийности на объектах ЖКХ – одна из самых чувствительных для наших жителей. В 2022 году количество аварийных отключений коммунальных услуг сверх норматива уменьшилось вдвое. В эти праздники в Башкортостане дежурство и устранение аварий осуществляли 220 бригад из 1 320 человек и более тысячи единиц техники, в управляющих компаниях и аварийно-диспетчерских службах дежурили 459 слесарей.

За первое, второе и шестое января в Башкортостане выпала месячная норма осадков, и коммунальные службы работали в усиленном режиме. Увеличили количество техники и персонала на 20%, вывезли 154 тысяч куб. метров снега.

Мы должны решать вопрос со своевременной очисткой от снега дворовых территорий – это важно для безопасности и комфорта людей. Сейчас ситуация говорит о необходимости дополнительной закупки техники; поручил в 2023 году закупить ее», – написал Андрей Назаров в соцсетях.