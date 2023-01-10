Спикер парламента Башкортостана: «Выход России из антикоррупционной конвенции не будет иметь негативных последствий»

«Наше пребывание в Совете Европы сопровождалось сознательным ограничением государственного суверенитета, поскольку страна вынуждена была следовать тем решениям, которые принимались его структурами: Комитетом министров, Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), Конгрессом местных и региональных властей и Европейским Судом по правам человека.

Мой опыт работы на заседаниях Конгресса местных и региональных властей убеждает в правильности выхода из антикоррупционной конвенции как логичного шага по укреплению суверенитета после выхода из Совета Европы и решения Комитета министров Совета Европы о прекращении членства России в Группе государств против коррупции.

Пребывание в этих структурах показало, что мало кого там интересовали предложения России. При голосовании на разных площадках Совета Европы нередки были ситуации, когда мы оставались в меньшинстве, но в силу своего членства и взятых обязательств, вынуждены были обеспечивать реализацию принятых документов.



Как председатель комиссии по противодействию коррупции могу ответственно заявить, что данный шаг не будет иметь негативных последствий.

В России создана одна из наиболее эффективных систем антикоррупционного законодательства, содержащая целый ряд положений, не имеющих аналогов в мире. Россия не нуждается во внешнем контроле за соблюдением антикоррупционных правовых установлений, тем более, когда есть основания сомневаться в объективности сторонних надзирателей», – написал Константин Толкачев в соцсетях.