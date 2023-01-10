Радий Хабиров назвал аномальные морозы в республике «чрезвычайной ситуацией»

«Сами видите, какие сейчас морозы стоят, все рекорды многолетние бьются. Поэтому я прошу, чтобы дороги были очищены и система отслеживала сообщения.

Не дай бог в дороге кто-нибудь замерзнет. Это реально чрезвычайная ситуация сейчас, холода тяжелые. Синоптики говорят, что ситуация будет улучшаться, но ваша задача – чтобы все котельные работали и тепло в домах было.

У нас, по предварительному докладу, эта неделя отличается тем, что очень много людей погибло на пожарах. По крайней мере, больше, чем в прошлом году. Люди начинают включать все что попало для обогрева и, соответственно, горят», – сказал Радий Хабиров.