В Уфе снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

В ночь на 10 января на метеостанции Уфа – Дема температура воздуха опускалась до -39°.

Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял -38,4°. В центре города, на посту Уфа – ГМЦ-3 температура воздуха прошедшей ночью понижалась до -34,3°.

Самая низкая по республике температура -39,7° была зарегистрирована метеостанциями Архангельское (Архангельский район) и Кананикольское (Зилаирский район).

Вчера, девятого января, также был побит температурный рекорд, продержавшийся 49 лет.