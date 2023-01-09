В Уфе побит температурный рекорд, державшийся 49 лет

Как сообщает Башгидромет, был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. На метеостанции Уфа – Дема температура воздуха опускалась до -39,1°.

Прошлый температурный рекорд был установлен в этот день в 1974 году и составил -37,9°.

В целом по республике минимальные температуры воздуха наблюдались в пределах -33°, -39°, в отдельных восточных районах республики – -27°, -30°.

Сильный мороз был зарегистрирован метеостанциями «Мелеуз» – -40,5° и «Тукан» (Белорецкий район) – -40,4°.