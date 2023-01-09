Радий Хабиров показал, как в Башкортостане пенсионерки плетут маскировочные сети для СВО

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях написал о создании мини-артели мастериц в Чишминском районе, производящих продукцию для солдат.
«Это мастерицы из села Еремеево Чишминского района. Они плетут маскировочные сети и халаты, которые так необходимы во время боевых действий.
Началось все с идеи местной жительницы Эльвиры Хатиповны Галикеевой. Научилась сама, перебралась в местный дом культуры, там собралась целая команда рукодельниц.
С материалом помогли спонсоры. Сейчас в мини-артели трудится 20 пенсионерок. Днем они в семьях, с внуками, а в свободное время плетут сети.
На одну сеть надо три дня, процесс кропотливый. Но спрос большой. Через Единый логистический центр на передовую в общей сложности уже отправили восемь сетей и халатов.
Идею подхватили и другие сельские поселения Чишминского района. Спасибо вам всем за это!» – написал Радий Хабиров.
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