Радий Хабиров показал, как в Башкортостане пенсионерки плетут маскировочные сети для СВО

«Это мастерицы из села Еремеево Чишминского района. Они плетут маскировочные сети и халаты, которые так необходимы во время боевых действий.

Началось все с идеи местной жительницы Эльвиры Хатиповны Галикеевой. Научилась сама, перебралась в местный дом культуры, там собралась целая команда рукодельниц.

С материалом помогли спонсоры. Сейчас в мини-артели трудится 20 пенсионерок. Днем они в семьях, с внуками, а в свободное время плетут сети.

На одну сеть надо три дня, процесс кропотливый. Но спрос большой. Через Единый логистический центр на передовую в общей сложности уже отправили восемь сетей и халатов.

Идею подхватили и другие сельские поселения Чишминского района. Спасибо вам всем за это!» – написал Радий Хабиров.