Парламент Башкортостана рассмотрит более 50 законопроектов весной 2023 года

«Уже сейчас в программу законопроектной работы на весну у нас включено около 50 проектов республиканских законов. По своему парламентскому опыту могу сказать, что фактически их по итогам сессии окажется ещё больше.

Предстоит принятие законов, связанных с совершенствованием инвестиционной деятельности и проведением капремонта жилых домов в республике, формированием дорожного фонда Башкортостана, развитием семейных предприятий, профилактикой безнадзорности детей и подростков и их патриотическим воспитанием», – сообщил Рустам Ишмухаметов.

При этом, по словам парламентария, одним из главных приоритетов для Госсобрания остается поддержка участников СВО и их семей, а также вынужденных переселенцев, эвакуированных в республику. Будут приняты новые законы, нацеленные на защиту их интересов.