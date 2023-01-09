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Парламент Башкортостана рассмотрит более 50 законопроектов весной 2023 года

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Заместитель председателя Госсобрания республики Рустам Ишмухаметов провел первое в этом году рабочее совещание, на котором обсудили планы работы на весеннюю сессию.

vk.com/rustish02

«Уже сейчас в программу законопроектной работы на весну у нас включено около 50 проектов республиканских законов. По своему парламентскому опыту могу сказать, что фактически их по итогам сессии окажется ещё больше.

Предстоит принятие законов, связанных с совершенствованием инвестиционной деятельности и проведением капремонта жилых домов в республике, формированием дорожного фонда Башкортостана, развитием семейных предприятий, профилактикой безнадзорности детей и подростков и их патриотическим воспитанием», – сообщил Рустам Ишмухаметов.

При этом, по словам парламентария, одним из главных приоритетов для Госсобрания остается поддержка участников СВО и их семей, а также вынужденных переселенцев, эвакуированных в республику. Будут приняты новые законы, нацеленные на защиту их интересов.

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