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Парламент Башкортостана предлагает изменить трактовку понятия экстремизма

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По текущему законодательству к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремизму или его оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования.

Но в законе существует лазейка: он не касается распространения, например, QR-кодов со ссылками на соответствующие материалы.

Листовки с такими QR-кодами могут свободно распространяться в общественных местах.

Парламент республики предлагает эту лазейку устранить и приравнять к экстремизму и распространение унифицированных указателей ресурсов с подобной информацией.

Инициатива внесена в Госдуму, депутаты которой рассмотрят законопроект в первом чтении в марте.

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