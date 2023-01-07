Парламент Башкортостана предлагает изменить трактовку понятия экстремизма

Но в законе существует лазейка: он не касается распространения, например, QR-кодов со ссылками на соответствующие материалы.

Листовки с такими QR-кодами могут свободно распространяться в общественных местах.

Парламент республики предлагает эту лазейку устранить и приравнять к экстремизму и распространение унифицированных указателей ресурсов с подобной информацией.

Инициатива внесена в Госдуму, депутаты которой рассмотрят законопроект в первом чтении в марте.