Парламент Башкортостана предлагает изменить трактовку понятия экстремизма

По текущему законодательству к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремизму или его оправданием, которая предназначена для распространения либо публичного демонстрирования.
Но в законе существует лазейка: он не касается распространения, например, QR-кодов со ссылками на соответствующие материалы.
Листовки с такими QR-кодами могут свободно распространяться в общественных местах.
Парламент республики предлагает эту лазейку устранить и приравнять к экстремизму и распространение унифицированных указателей ресурсов с подобной информацией.
Инициатива внесена в Госдуму, депутаты которой рассмотрят законопроект в первом чтении в марте.
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