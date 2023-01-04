В Уфе за 3 дня выпало 65% месячной нормы осадков

«В Уфе за первые три дня января выпало порядка 65% месячной нормы осадков. Снег почувствовали все – и уфимцы, и коммунальные службы, которые по сей день борются с последствиями погоды

Спецтехника проходит по дорогам колоннами. В первую очередь, снег убирают с проезжих частей на центральных улицах с наиболее активным потоком , а также пешеходных переходах, остановках транспорта и тротуарах. Далее службы переходят на уборку второстепенных улиц и расчистку дорог в частном секторе.

Призываем горожан не оставлять свои автомобили вдоль дорог, особенно в ночное время, так как это мешает качественной уборке снега. В период обильного выпадения снега по возможности лучше отказаться от дальних поездок, особенно на личном авто», – говорится в обращении мэрии.

Ранее Башгидромет обещал, что в январе осадков будет меньше нормы. По текущему прогнозу, на этой неделе снегопады в Уфе не прекратятся.