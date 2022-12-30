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Какой будет погода в Башкортостане в новогоднюю ночь?

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Похоже, непростой 2022 год напоследок решил порадовать жителей республики благоприятной погодой. Новый год будет настоящим: снежным и теплым.

Как сообщает Башгидромет, «в новогоднюю ночь в республике погода ожидается по-зимнему благоприятной. В большинстве районов пройдет небольшой, местами  умеренный снег. Сильных морозов не ожидается».

Температура ночью будет в пределах -12°, -17° в зависимости от района, днем первого января – -5°, -10°.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, 31 декабря днем будет до -10°, в новогоднюю ночь – до -14°, временами небольшой снег. В первый день 2023 года обещают до -5° и снег.

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