Какой будет погода в Башкортостане в новогоднюю ночь?

Как сообщает Башгидромет, «в новогоднюю ночь в республике погода ожидается по-зимнему благоприятной. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Сильных морозов не ожидается».

Температура ночью будет в пределах -12°, -17° в зависимости от района, днем первого января – -5°, -10°.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, 31 декабря днем будет до -10°, в новогоднюю ночь – до -14°, временами небольшой снег. В первый день 2023 года обещают до -5° и снег.