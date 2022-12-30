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1 и 3 января перекроют несколько улиц в центре Уфы

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Администрация Уфы сообщает о краткосрочном перекрытии нескольких загруженных улиц города и просит жителей заранее планировать маршруты.

Улицы перекроют первого и третьего января для безопасной организации массовых мероприятий в рамках фестиваля Terra Zima.

Первого января с 14.30 до 16.30 будут закрыты для движения транспорта улицы:

– Ленина (от Октябрьской Революции до Коммунистической);

– Коммунистическая (от Ленина до Мустая Карима);

– Хабира Галимова (вдоль парковки Верхнеторговой площади со стороны Коммунистической).

Третьего января для проведения парада конно-санных экипажей с 10.00 до 19.00 будет перекрыта Набережная от Генерал-губернатора Перовского до дома № 232 по Набережной.

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