1 и 3 января перекроют несколько улиц в центре Уфы

Администрация Уфы сообщает о краткосрочном перекрытии нескольких загруженных улиц города и просит жителей заранее планировать маршруты.
Улицы перекроют первого и третьего января для безопасной организации массовых мероприятий в рамках фестиваля Terra Zima.
Первого января с 14.30 до 16.30 будут закрыты для движения транспорта улицы:
– Ленина (от Октябрьской Революции до Коммунистической);
– Коммунистическая (от Ленина до Мустая Карима);
– Хабира Галимова (вдоль парковки Верхнеторговой площади со стороны Коммунистической).
Третьего января для проведения парада конно-санных экипажей с 10.00 до 19.00 будет перекрыта Набережная от Генерал-губернатора Перовского до дома № 232 по Набережной.
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