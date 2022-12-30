В Башкортостане продолжают расти цены на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали морковь (5,3%), капуста и огурцы (по 4,4%), помидоры (3,5%) и вареная колбаса (2,9%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на пшено и черный чай (по 2,1%), печенье (1,7%) и подсолнечное масло (1,6%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели сосиски (5%), овощные детские консервы (2,6%), шоколадные конфеты (1,9%), вареная колбаса и сливочное масло (по 1,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.