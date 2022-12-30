Флаг, подаренный Радию Хабирову добровольцами, будет храниться в музее

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Донбасс, где в составе делегации навестил мобилизованных и добровольцев.
vk.com/radiyhabirov
В ходе поездки добровольческий батальон имени Шаймуратова подарил Радию Хабирову флаг, подписанный бойцами.
Глава республики пообещал передать его на хранение в музей. Сегодня, 30 декабря, он сообщил о том, что на заседании Совета по вопросам развития культуры и искусства передал флаг в Национальный музей Башкортостана.
«На заседании Совета по культуре, как и обещал "шаймуратовцам", я передал этот флаг на хранение в Национальный музей Башкортостана. Приходите, почитайте, какие сильные, нужные пожелания написали наши парни», – написал Хабиров в соцсетях.
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