Флаг, подаренный Радию Хабирову добровольцами, будет храниться в музее

В ходе поездки добровольческий батальон имени Шаймуратова подарил Радию Хабирову флаг, подписанный бойцами.

Глава республики пообещал передать его на хранение в музей. Сегодня, 30 декабря, он сообщил о том, что на заседании Совета по вопросам развития культуры и искусства передал флаг в Национальный музей Башкортостана.

«На заседании Совета по культуре, как и обещал "шаймуратовцам", я передал этот флаг на хранение в Национальный музей Башкортостана. Приходите, почитайте, какие сильные, нужные пожелания написали наши парни», – написал Хабиров в соцсетях.