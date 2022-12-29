Ратмир Мавлиев показал фото строящейся в Уфе снегоплавильни

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях опубликовал фото со стройки снегоплавильного пункта, который расположится на улице Сагита Агиша.
«Продолжаем строить снегоплавильный пункт на улице Сагита Агиша.
Сегодня установили оборудование для забивки свай (сваедав). После переустройства канализации приступили к тестовой забивке свай.
По другим инженерным коммуникациям вынос сетей завершили, смонтировали железобетонные колодцы, проложили трубы канализации.
В ближайшее время начнем работы по копке котлована под устройство уже самой снегоплавильной установки», – написал Ратмир Мавлиев.
Строительством снегоплавильни занимается уфимская «Компания "Потенциал"». На аукционе она снизила цену контракта на 1,37 млн рублей и построит завод к концу мая 2023 года за 165,5 млн рублей. Ранее Мавлиев заявил, что такие станции уже работают во многих городах страны и безопасны для населения.
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