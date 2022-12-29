Ратмир Мавлиев показал фото строящейся в Уфе снегоплавильни

«Продолжаем строить снегоплавильный пункт на улице Сагита Агиша.

Сегодня установили оборудование для забивки свай (сваедав). После переустройства канализации приступили к тестовой забивке свай.

По другим инженерным коммуникациям вынос сетей завершили, смонтировали железобетонные колодцы, проложили трубы канализации.

В ближайшее время начнем работы по копке котлована под устройство уже самой снегоплавильной установки», – написал Ратмир Мавлиев.

Строительством снегоплавильни занимается уфимская «Компания "Потенциал"». На аукционе она снизила цену контракта на 1,37 млн рублей и построит завод к концу мая 2023 года за 165,5 млн рублей. Ранее Мавлиев заявил, что такие станции уже работают во многих городах страны и безопасны для населения.