Радий Хабиров встретился с чиновником-добровольцем от Башкортостана в Донбассе

Глава республики Радий Хабиров продолжает публиковать фото с поездки в Донбасс, где он в составе делегации от Башкортостана навестил мобилизованных и добровольцев.
vk.com/radiyhabirov
«Это фото – особенное для меня. Мой друг, соратник и коллега Азат Бадранов принял решение и пошел добровольцем именно в батальон имемени Шаймуратова.
Никогда не мог предположить, что будем встречаться вот так. Никогда не думал, что увижу его в военной форме и бронежилете. У каждого времени свои решения и свои мужчины», – написал Радий Хабиров.
Первый заместитель премьер-министра Башкортостана Азат Бадранов отправился на Донбасс в ноябре, перед этим проходил обучение в Уфе. Радий Хабиров говорил, что пытался отговорить его от этой затеи, но в целом поддержал инициативу чиновника. Перед отправкой Бадранову присудили звание лейтенанта.
vk.com/radiyhabirov
«Это знамя мне подарили бойцы батальона имени Шаймуратова. На нем – пожелания наших воинов. Передам знамя в музей. Это еще одна страница героической истории Башкортостана», – добавил глава республики.
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