В уфимском Затоне завершилось строительство поликлиники

Строительство многоэтажной поликлиники Городской больницы №9 в Затоне велось с осень 2020 года. Жители растущего микрорайона уже давно жалуются на нехватку медицинских учреждений.
Сегодня, 28 декабря, заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев в соцсетях сообщил о том, что побывал на объекте и оценил степень его готовности.
«Строительно-монтажные работы на площадке завершены. В ближайшее время планируем получить заключение о соответствии здания требованиям проектной документации и ввести объект в эксплуатацию», – написал Марзаев.
Новая поликлиника состоит из взрослого и детского отделений, а также женской консультации. Ежедневно врачи смогут принимать порядка 900 пациентов.
Здание поделено на блоки высотой пять, шесть и семь этажей. Для каждого из блоков предусмотрен отдельный вход с лифтами для посетителей и персонала. Специально для поликлиники построили отдельную трансформаторную подстанцию.
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