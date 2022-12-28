В уфимском Затоне завершилось строительство поликлиники

Сегодня, 28 декабря, заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев в соцсетях сообщил о том, что побывал на объекте и оценил степень его готовности.

«Строительно-монтажные работы на площадке завершены. В ближайшее время планируем получить заключение о соответствии здания требованиям проектной документации и ввести объект в эксплуатацию», – написал Марзаев.