Мэрия Уфы одобрила строительство высоток в Калининском районе

Согласно плану, будут снесены жилые дома №53, 55, 57, 65 и 67 по улице Интернациональной – это общежития и бараки, признанные аварийными и частично или полностью уже расселенные.

Также в этом квартале будут демонтированы гаражи и другие нежилые постройки. На их месте построят ЖК не выше 25 этажей и общей площадью не более 41 тыс. квадратных метров.

Эти дома должны быть построены в срок до семи лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.