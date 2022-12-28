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Мэрия Уфы одобрила строительство высоток в Калининском районе

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Администрация Уфы опубликовала план развития квартала в Черниковке площадью 40,8 тыс. квадратных метров, ограниченного улицами Интернациональная, Маяковского и Победы.

Согласно плану, будут снесены жилые дома №53, 55, 57, 65 и 67 по улице Интернациональной – это общежития и бараки, признанные аварийными и частично или полностью уже расселенные.

Также в этом квартале будут демонтированы гаражи и другие нежилые постройки. На их месте построят ЖК не выше 25 этажей и общей площадью не более 41 тыс. квадратных метров.

Эти дома должны быть построены в срок до семи лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

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