В Уфе квадратный метр жилья в новостройке подорожал на 17,4%

По итогам четвертого квартала 2022 года в 33 городах из 70 цена квадратного метра выросла, в 34 снизилась, в трех осталась прежней.

В целом за 2022 год квадратный метр жилья в новостройке в рассматриваемых городах подорожал на 17,3%. Общая цена квартиры увеличилась за год на 14,3%.

Подешевели только квартиры в Мурманске (-10,4%), Грозном (-3,7%) и Улан-Удэ (-1,2%).

Основной рост цен в этом году произошел в первом квартале, затем из-за ситуации в стране, сворачивания льготной ипотеки и особенно осеннего стресса, связанного с частичной мобилизацией, спрос на новостройки упал, а рост цен резко замедлился.

По итогам года Уфа (121 057 рублей) в топе городов с самым дорогим квадратным метром жилья на первичном рынке заняла 21 строчку. Возглавляют рейтинг Сочи (324 867 рублей), Москва (316 869 рублей), Санкт-Петербург (224 639 рублей), Казань (173 305 рублей) и города Московской области (173 242 рубля).

За четвертый квартал 2022 года метр жилья в новостройке в Уфе подорожал на 0,4%, за год – на 17,4%.