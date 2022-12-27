«Башавтотранс» продлит время работы автобусов в новогоднюю ночь

До 2.00 первого января будут ходить автобусы с 20-30-минутными интервалами по следующим маршрутам:

№69 («Микрорайон Белореченский – ДК УМПО»);

№226 («Уфимский ДОК – СТЦ "Мега"»);

№75 («ОАО «"Амстар" – ТСК "Пушкинский"»);

№6 («ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский"»);

№74 («Уфимский ДОК – улица Дзержинского»);

№№51/51а («Автоцентр ВАЗ – Трикотажная фабрика»);

№39 («ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский"»).

«Башавтотранс» предупреждает также, что первого и второго января режим работы автобусов в утренние часы будет изменен, по ряду маршрутов утренние рейсы не будут выполняться.

С третьего по восьмое января работа городских маршрутов ГУП «Башавтотранс» планируется по расписанию выходного дня.