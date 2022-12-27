Заммэра Уфы по градостроительной политике покинул пост

Пост замглавы администрации по градостроительной политике оставляет Кирилл Чистяков. Причины Ратмир Мавлиев не уточнил.

«Нашу команду покидает мой заместитель по градостроительной политике Кирил Чистяков. Хочу вас поблагодарить за проделанную работу. Сфера, которую вы курировали, очень важна для развития Уфы, примите мою благодарность», – сказал Мавлиев.

Эту должность Чистяков занимал с октября 2021 года, до этого был советником мэра и руководителем строительных организаций, в мае текущего года задекларировал годовой доход в 1,3 млн рублей.