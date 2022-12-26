В Башкортостане новогодний стол подорожал на 10,8%

Индекс рассчитан по динамике цен на ингредиенты для пельменей, салатов оливье и сельдь под шубой, а также красную икру, хлеб, сыр, апельсины, шоколадные конфеты и фруктовый сок с ноября 2021 года по ноябрь 2022.

В этот период подешевели овощи, которые входят в салаты, и яйца. Однако годовые темпы прироста цен на ингредиенты для пельменей и остальные перечисленные выше продукты сейчас все же опережают инфляцию. Сложности с импортом фруктов и рост издержек производителей на упаковку привели к подорожанию также апельсинов и пакетированных соков.

В общей сложности новогодний стол в этом году обойдется примерно на 10,8% дороже, чем в прошлом. При этом инфляция в Башкортостане в ноябре составила 11,7%, в том числе в сфере продовольствия и услуг – 11,2%, непродовольственных товаров – 12,7%.