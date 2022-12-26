Жители Башкортостана массово жалуются на плохую уборку снега

В период с 19 по 25 декабря 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные с дорогами (801 обращение, +440 за неделю).

В первую очередь жителей тревожит уборка снега: этой теме посвящено больше половины всех вопросов, связанных с дорогами.

Следом идут сферы ЖКХ (653 обращения, -34 за неделю) – здесь сильнее всего фонит тема отключения электроэнергии в Нагаево и Осоргино. Замыкает тройку наиболее популярных у жителей тем сфера благоустройства (527, +131 за неделю).

Всего в этот период поступило 5117 обращений, это на 1042 больше, чем в прошлую неделю.