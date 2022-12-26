18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Жители Башкортостана массово жалуются на плохую уборку снега

Поделиться:

26 декабря начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент» за последнюю неделю.

В период с 19 по 25 декабря 2022 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные с дорогами (801 обращение, +440 за неделю).

В первую очередь жителей тревожит уборка снега: этой теме посвящено больше половины всех вопросов, связанных с дорогами.

Следом идут сферы ЖКХ (653 обращения, -34 за неделю) – здесь сильнее всего фонит тема отключения электроэнергии в Нагаево и Осоргино. Замыкает тройку наиболее популярных у жителей тем сфера благоустройства (527, +131 за неделю).

Всего в этот период поступило 5117 обращений, это на 1042 больше, чем в прошлую неделю.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: