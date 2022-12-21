Военный комиссар Башкортостана рассказал о том, отправляют ли призывников в зону СВО

Военный комиссар республики Михаил Блажевич в эфире телеканала «Вести» ответил на вопрос о том, не окажутся ли срочники в зоне СВО.

«География отправок у нас очень большая – от Калининграда до Камчатки мы отправляем ребят для прохождения службы. В основном, конечно, они пойдут в учебные подразделения, где увеличили сроки обучения в этом году.

Где-то четыре-пять месяцев они будут находиться в учебных частях. Естественно, о привлечении в районы проведения специальной военной операции речи не идет.

Для этого и осуществлялась мобилизация. Чего ради нам было призывать мобилизованных, если есть военнослужащие по призыву? Такое решение было взвешенным, принято оно как раз для того, чтобы молодых неподготовленных ребят не отправлять в зону СВО, а отправить туда уже более взрослых, прошедших военную службу граждан.

География широкая, в том числе плановые отправки срочников ведутся в Дальний Восток, у нас очень много частей находится там», – сказал Блажевич.