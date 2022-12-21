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Военный комиссар Башкортостана рассказал о том, отправляют ли призывников в зону СВО

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В 2022 году призыв на военную службу начался на месяц позже из-за частичной мобилизации. В этом году служить отправились более четырех тысяч новобранцев из Башкортостана.

vk.com/Минобороны России

Военный комиссар республики Михаил Блажевич в эфире телеканала «Вести» ответил на вопрос о том, не окажутся ли срочники в зоне СВО.

«География отправок у нас очень большая – от Калининграда до Камчатки мы отправляем ребят для прохождения службы. В основном, конечно, они пойдут в учебные подразделения, где увеличили сроки обучения в этом году.

Где-то четыре-пять месяцев они будут находиться в учебных частях. Естественно, о привлечении в районы проведения специальной военной операции речи не идет.

Для этого и осуществлялась мобилизация. Чего ради нам было призывать мобилизованных, если есть военнослужащие по призыву? Такое решение было взвешенным, принято оно как раз для того, чтобы молодых неподготовленных ребят не отправлять в зону СВО, а отправить туда уже более взрослых, прошедших военную службу граждан.

География широкая, в том числе плановые отправки срочников ведутся в Дальний Восток, у нас очень много частей находится там», – сказал Блажевич.

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