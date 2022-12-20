Радий Хабиров подписал закон о новой льготе для семей участников СВО

Согласно новой редакции документа супруги или родители жителей Башкортостана, погибших при участии в СВО, владеющие земельными участками для жилищного строительства, в приоритетном порядке получат древесину для строительства домов и других нужд.

По текущему законодательству одна семья может получить до 110 кубометров древесины один раз в 25 лет. Также на ремонт жилого дома можно получить до 25 кубометров, а на строительство хозяйственных построек – до 50 кубометров древесины раз в пять лет.

На сегодняшний день в очереди на получение древесины стоят 12 тыс. человек, из них две тысячи – льготники, они получат дерево первыми. Теперь к числу льготников относятся и семьи участников СВО.