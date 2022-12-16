Мэрия одобрила строительство ЖК в историческом центре Уфы

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского в Ленинском районе.
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Судя по приложению к представленному в документе чертежу планировки, в этом квартале построят:
– девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом на 186 машиномест (№1 на чертеже);
– двухэтажное общественное здание с подземным паркингом на 48 машиномест (№2 на чертеже). На первом этаже здания будут кафе и магазины, на втором – административные помещения.
В квартале снесут ветхие деревянные здания, хозяйственные постройки и гаражи.
Все остальные пункты на чертеже сохраняются, в том числе объекты культурного наследия вдоль улицы Карла Маркса и дом Щепиных, расположенный на пересечении Чернышевского и Гоголя.
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