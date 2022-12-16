Мэрия одобрила строительство ЖК в историческом центре Уфы

Судя по приложению к представленному в документе чертежу планировки, в этом квартале построят:

– девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом на 186 машиномест (№1 на чертеже);

– двухэтажное общественное здание с подземным паркингом на 48 машиномест (№2 на чертеже). На первом этаже здания будут кафе и магазины, на втором – административные помещения.

В квартале снесут ветхие деревянные здания, хозяйственные постройки и гаражи.

Все остальные пункты на чертеже сохраняются, в том числе объекты культурного наследия вдоль улицы Карла Маркса и дом Щепиных, расположенный на пересечении Чернышевского и Гоголя.