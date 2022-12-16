Правительство Башкортостана обратится в Европарламент по итогам следующего «Уфимского диалога»

Инициатором первого заседания «Уфимского диалога» выступил депутат Европейского парламента, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

По словам Андрея Назарова, страны ШОС, Турция, Китай, Германия и Иран открыто говорили о желании наращивать сотрудничество с Россией и Башкортостаном в частности.

Республике пока успешно удается нивелировать негативный эффект от европейских санкций: по итогам девяти месяцев 2022 года внешнеторговый оборот вырос на 13,5%, торговля ведется со 113 странами мира.

«Европейский парламент сожалеет о введенных санкциях против России, а итальянские предприниматели подтвердили резкий рост на потребительские товары. К примеру, 15 кг дров в Италии стоят почти семь евро, хотя раньше за эти деньги можно было залить 15 литров бензина. Подорожали овощи, масло – список можно продолжать долго.

Как видите, европейские государства остаются нашими партнерами. Без нашей химической продукции не могут Финляндия и Нидерланды, без топливно-энергетических товаров – Германия и Латвия, без оборудования и машин – Индия.

Договорились с господином Мариани провести следующее заседание "Уфимского диалога" в марте. К этому времени оценим ущерб, нанесенный бизнесу стран, поддерживающих санкционную политику, и отечественным предпринимателям. По результатам представим сравнительное исследование, с которым обратимся в Европейский парламент», – написал Андрей Назаров.

Ранее телеканал Bloomberg сообщил о том, что антироссийские санкции негативно сказались лишь на небольшой части секторов экономики Европы. Основной урон ей наносят ответные санкции, введенные Россией.