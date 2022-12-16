В Башкортостане программу льготной ипотеки продлят на других условиях

Президент России Владимир Путин подтвердил, что программа льготной ипотеки, стартовавшая в 2019 году, сворачивается, но постепенно: власти приняли решение продлить ее на полтора года, подняв ставку с 7% до 8%.

Таким образом, программа завершится после первого июля 2024 года. При этом доступ к ней будет расширен: льготной ипотекой смогут воспользоваться все семьи и двумя и более детьми, не достигшими 18 лет.

В Башкортостане по этой программе можно приобрести жилье на первичном рынке стоимостью до шести млн рублей.