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В Башкортостане программу льготной ипотеки продлят на других условиях

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Сейчас льготная ипотека ипотека по ставке 7% доступна семьям с двумя детьми, родившимися после 2018 года. Эта программа закончится 31 декабря текущего года.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что программа льготной ипотеки, стартовавшая в 2019 году, сворачивается, но постепенно: власти приняли решение продлить ее на полтора года, подняв ставку с 7% до 8%.

Таким образом, программа завершится после первого июля 2024 года. При этом доступ к ней будет расширен: льготной ипотекой смогут воспользоваться все семьи и двумя и более детьми, не достигшими 18 лет.

В Башкортостане по этой программе можно приобрести жилье на первичном рынке стоимостью до шести млн рублей.

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