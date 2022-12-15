В Башкортостане продолжают расти цены на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (5,7%), свекла (5,3%) и лук (4,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на шоколадные конфеты (2,9%), сливочное масло (2,6%), бананы (2,3%) и яблоки (2,2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели черный чай (3,9%) и детское питание: мясные (3,8%) и фруктовые (3,2%) консервы, сухие молочные смеси (3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.