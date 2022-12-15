«Башкирская содовая компания» переориентируется с европейского на российский и китайский рынки

Глава БСК Эдуард Давыдов считает, что 2023 год станет переломным и крайне непростым для компании. Первое полугодие будет полностью посвящено решению проблем, создаваемых западными санкциями, второе – возвращению к привычной рабочей повестке.

«Основная наша задача сейчас – это перестройка всех логистических маршрутов по экспорту продукции. Ключевым до недавнего времени для нас был европейский рынок. Сейчас мы должны практически полностью перестроиться по реализации продукции. Это первое и самое важное», – сказал Давыдов.

По прогнозам аналитиков компании, на достижение сырьевой безопасности уйдет порядка полугода. Сейчас идет перестройка на российский и китайский рынки.

Кроме того, наращивается товарооборот с республикой Беларусь: за последние 10 месяцев БСК поставила туда порядка 140 тыс. тонн кальцинированной соды, что в разы больше, чем в предыдущий период. Российская сода используется многими белорусскими предприятиями как основное сырье.