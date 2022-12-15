В Уфе потеплеет до +1°

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 17 декабря, в Уфе выпадет много снега, днем воздух прогреется до -5°.

Снегопад продолжится днем 18 декабря и сменится мокрым снегом с дождем, потому что температура поднимется до +1°.

Как ожидается, осадки вместе со спонтанным потеплением закончатся к вечеру понедельника. В дальнейшем установится стандартная для этого времени года температура – до -12° днем и до -16° ночью.

Ранее глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что мэрия уже готовится к снегопадам.