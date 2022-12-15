Дело по резонансному ДТП в Уфе возвращено в суд

Сначала виновница аварии говорила, что отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а после столкновения перепутала педали газа и тормоза. Во время суда она изменила показания, заявив, что отвлеклась на другой автомобиль. Ее отправили под домашний арест.

Вскоре после этого обвиняемая заключила с родственниками погибшей соглашение о примирении сторон, уголовное дело решением Кировского районного суда Уфы было прекращено.

Прокуратура Кировского района с этим не согласилась и обратилась в Верховный суд. Там апелляционное представление удовлетворили, постановление о прекращении уголовного дела отменено, дело направят на новое рассмотрение.