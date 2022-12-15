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Дело по резонансному ДТП в Уфе возвращено в суд

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Авария произошла 27 июля около 13.30 в Кировском районе Уфы на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры: 28-летняя уфимка за рулем Nissan Juke насмерть сбила 39-летнюю женщину с четырехлетним сыном на пешеходном переходе.

Сначала виновница аварии говорила, что отвлеклась, чтобы покормить ребенка, а после столкновения перепутала педали газа и тормоза. Во время суда она изменила показания, заявив, что отвлеклась на другой автомобиль. Ее отправили под домашний арест.

Вскоре после этого обвиняемая заключила с родственниками погибшей соглашение о примирении сторон, уголовное дело решением Кировского районного суда Уфы было прекращено.

Прокуратура Кировского района с этим не согласилась и обратилась в Верховный суд. Там апелляционное представление удовлетворили, постановление о прекращении уголовного дела отменено, дело направят на новое рассмотрение.

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