ГИБДД проводит массовые проверки водителей под Уфой

Рейды проходят в Уфимском районе, на 26 километре дороги Уфа-Оренбург.

Начальник управления ГИБДД Владимир Севастьянов в соцсетях написал, что «мероприятия направлены на снижение аварийности и травматизма в дорожно-транспортных происшествиях, укрепление дисциплины участников дорожного движения». Сроки окончания проверок он не уточнил.

На прошлой неделе Севастьянов объяснил усиление проверок на дорогах серьезным уровнем аварийности на территории региона: за 11 месяцев 2022 года произошло больше 3200 ДТП, в которых 380 человек погибли и 3950 получили травмы.