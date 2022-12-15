Мэр Уфы Ратмир Мавлиев: «Мы готовимся к снегопадам»

«Сегодня проходит смотр коммунальной техники, которую мы дополнительно привлекаем по договорам аренды для очистки города.

На сегодняшний день заключено договоров на 225 единиц. Сегодня по факту выход составил порядка 50 процентов, 120 единиц техники здесь удалось нам собрать.

О чем это говорит? Мы готовимся к снегопадам, дополнительно привлекаем арендованную технику. Безусловно, своя техника, в том числе новая, тоже работает на линии. Прошу уфимцев следить за погодой и заблаговременно планировать свои маршруты», – сказал Ратмир Мавлиев в обращении.

По текущему прогнозу Гидрометцентра, значительные осадки ожидаются в следующую субботу, 17 декабря, а также в воскресенье и понедельник.