Обращение Радия Хабирова к Госсобранию Башкортостана: основные тезисы

Основные тезисы:

1. «Мы живем, по сути, в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом».

2. «Современная Россия при Владимире Путине вернула былое достоинство и авторитет в мире, обретает новых союзников и партнеров, наращивает военную и экономическую мощь. Вновь становится великой державой, твердо отстаивает справедливый многополярный мир».

3. В 2023 году заработают две новые программы: поддержка производства технических средств реабилитации инвалидов и колодно-бортевого пчеловодства.

4. «Мы заслуженно входим в пятерку лидеров инвестиционного рейтинга страны. И в тяжелые годы пандемии, и в этом году продолжаем наращивать вложения в экономику. За последние три года объем инвестиций у нас вырос на 31%, это очень серьезный рывок. Не просто цифры, а производства и рабочие места.

Самое главное – что российские и зарубежные инвесторы поверили в Башкортостан, в то, что здесь умеют работать и создавать для надежных партнеров все необходимые условия».

5. «Мы выходим на качественно новый уровень экономического и гуманитарного сотрудничества с республикой Беларусь, плотно работаем с Казахстаном, Узбекистаном, КНР. Считаю, что мы не раскрыли в полной мере потенциал сотрудничества с Ираном, странами Юго-Восточной Азии и многими другими государствами, поэтому мы продолжим открывать представительства в дружественных странах и поддержим экспортеров».

6. «Урожай в четыре млн тонн зерна должен быть для нас рядовым событием, а через несколько лет – и пять млн тонн. Это не какие-то мечтания из кабинета, а наши продуманные планы и действия, которые опираются на глубокую техническую и технологическую модернизацию отрасли».

7. Правительству поручено провести в 2023 году инвентаризацию земель сельхозназначения и организовать работу по вводу их в оборот: «К 2024 году не должно остаться ни одного гектара неиспользуемой земли».

8. «Нужно активнее заниматься реализацией программы по развитию пищевой промышленности. По объему пищевой промышленности мы занимаем пятое место в ПФО. Два года назад занимали шестое, но это не наш уровень, над этим надо работать».

9. С 2023 года правительству поручено направить не менее 300 млн рублей на программу освещения улиц сел и деревень.

10. «Нам сейчас не хватает рабочих рук на многих предприятиях, а промышленность активно развивается. Поэтому одна из наших главных задач – подготовка кадров».

11. Правительству поручено представить предложения по координации работы, направленной на борьбу с «серыми» зарплатами.

12. Правительству и администрациям городов поручено организовать работу с застройщиками таким образом, чтобы они месяцами не ждали разрешений на строительство.

13. В 2023 году полностью решится вопрос обманутых дольщиков.

14. Правительству поручено в 2023 году дополнительно выделить на строительство и ремонт дорог регионального значения четыре млрд рублей. Также на отсыпку дорог в каждом муниципалитете выделят по 10 млн рублей.

15. По президентской программе на ремонт школ направят более 6,5 млрд рублей. 140 школьных зданий будут отремонтированы.

16. Правительству поручено до 150 увеличить число грантов молодым сельским учителям с 2023 года.

17. Новый вуз УУНиТ к 2030 году «должен выйти на амбициозные показатели развития – 50 тыс. студентов, более трех тыс. преподавателей и ученых и 12 млрд дохода в год».

18. Администрации Радия Хабирова поручено подготовить программу научно-технологического развития республики до 2030 года.

19. По решению Владимира Путина с первого января 2023 года врачи и медработники первичного звена здравоохранения получат значительные надбавки к зарплатам.

20. Правительству поручено вдвое увеличить финансирование программы социального туризма, в том числе экскурсионных маршрутов по республике для пенсионеров.

21. Глава республики призвал парламентариев осторожнее высказываться по поводу некоторых инициатив. В частности, таких, как повышение тарифов на капремонт для населения: «Конечно, денег не хватает, но у нас есть возможности через бюджетное финансирование, не надо в этом вопросе людей излишне мучить».

22. В бюджете заложено 100 млн рублей на ремонт крыш многоквартирных домов.

23. 2023 год объявлен годом полезных дел для малой родины.