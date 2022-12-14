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В центре Уфы загорелось административное здание

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Пресс-служба МЧС Башкортостана сообщает о выезде на место пожара в центре Уфы. Было задействовано девять единиц техники и 18 человек.

Фото: Андрей Раздорских

Сообщение поступило в 14.06 по местному времени 14 декабря. Загорелось административное здание по улице Ленина, 32. Там расположены офисы и несколько заведений на первом этаже.

На момент прибытия пожарных наблюдалось горение наружной части вентиляционной трубы и задымление внутри здания, вскоре пожар был ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек. Причина пожара устанавливается, дознаватель МЧС проводит расследование.

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