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В Башкортостане прокуратура выявила нарушения в работе Госжилстройнадзора

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Государственный комитет республики по жилищному и строительному надзору попал под проверку прокуратуры и получил несколько замечаний.

Фото: Виктор Главлин

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, комитет затягивал сроки рассмотрения жалоб граждан.

Если требовалась проверка управляющих организаций, заявители получали отказ по формальным поводам.

Если же проверки все-таки случались, Госжилстройнадзор выдавал предписания об устранении нарушений, не угрожающих жизни и здоровью граждан, несмотря на мораторий.

Кроме того, сведения о мероприятиях не полностью вносились в реестр сотрудниками ведомства.

В адрес председателя Госкомитета внесено представление, 27 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, работа скорректирована.

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