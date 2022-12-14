В Башкортостане прокуратура выявила нарушения в работе Госжилстройнадзора

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, комитет затягивал сроки рассмотрения жалоб граждан.

Если требовалась проверка управляющих организаций, заявители получали отказ по формальным поводам.

Если же проверки все-таки случались, Госжилстройнадзор выдавал предписания об устранении нарушений, не угрожающих жизни и здоровью граждан, несмотря на мораторий.

Кроме того, сведения о мероприятиях не полностью вносились в реестр сотрудниками ведомства.

В адрес председателя Госкомитета внесено представление, 27 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, работа скорректирована.