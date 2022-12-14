В Башкортостане прокуратура выявила нарушения в работе Госжилстройнадзора

Государственный комитет республики по жилищному и строительному надзору попал под проверку прокуратуры и получил несколько замечаний.
Фото: Виктор Главлин
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, комитет затягивал сроки рассмотрения жалоб граждан.
Если требовалась проверка управляющих организаций, заявители получали отказ по формальным поводам.
Если же проверки все-таки случались, Госжилстройнадзор выдавал предписания об устранении нарушений, не угрожающих жизни и здоровью граждан, несмотря на мораторий.
Кроме того, сведения о мероприятиях не полностью вносились в реестр сотрудниками ведомства.
В адрес председателя Госкомитета внесено представление, 27 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, работа скорректирована.
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