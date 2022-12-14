В Башкортостане прокуратура запустила «горячую линию» по вопросам детского питания

«Горячая линия» будет действовать с сегодняшнего дня, 14 декабря, до 30 декабря 2022 года.

В этот период вы сможете обратиться с заявлениями о нарушении прав учащихся образовательных учреждений при организации питания по телефонам:

+7 (347) 272-09-74 (отдел по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи) – по будням с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 16:45;

+7 (374) 272-71-42 (дежурный прокурор) – по будням с 8.00 до 20.00 и в нерабочие дни.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.