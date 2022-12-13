В одном из районов Уфы на карантин закрыли 4 школьных класса

По данным на 13 декабря 2022 года, превышение эпидемиологического порога зафиксировано в одном классе гимназии №82, одном классе лицея №83 и двух классах школы №145.

По правилам школы сами принимают решение о введении ограничений: если по болезни отсутствует более 20% детей, очную учебу приостанавливают на семь дней, в дальнейшем карантин может быть продлен.

На сегодняшний день учебный процесс при этом не останавливается, дети просто переходят на дистанционку.