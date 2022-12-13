Где купить елку в Уфе?

– Улица Правды – рядом с домом №21 (около ТК «Алтын»);

– улица Менделеева – рядом с домом №9 (остановка «Аптека»);

– улица Менделеева – рядом с домом №171 (на территории бывшего ТК «Менделеевский»);

– улица Менделеева – между домами №187 и №193 (вдоль забора);

– улица Степана Кувыкина – рядом с домом №16 (около ТК «Кувыкинский»);

– улица Ахметова – рядом с домом №326 (напротив ТСК «Заречный»);

– пересечение улиц Гафури и Пушкина;

– улица Академика Королева – рядом с домом №14;

– площадь перед Дворцом спорта;

– улица Рихарда Зорге – рядом с домом №44;

– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №36 (около ТСК «Корсо»);

– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №42;

– бульвар Ибрагимова – рядом с домом №23;

– улица Ленина – рядом с домом №102;

– проспект Октября – остановка «Спортивная», четная сторона.