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В Башкортостане УФСБ заинтересовалось чиновником, хранившим секретные данные на компьютере

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Управление федеральной службы безопасности объявило официальное предостережение 53-летнему чиновнику из Белебеевского района.

Скриншот из видео, предоставленного УФСБ по РБ

Как сообщает пресс-служба управления, предостережение получил заведующий сектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района.

Мужчина хранил копии секретных документов и работал с ними на компьютере, который был подключен к интернету. Это запрещено, так как может привести к утечке данных в сеть и разглашению гостайны.

Чиновника предупредили о недопустимости нарушения правил и ответственности за это вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

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