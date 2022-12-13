В Башкортостане УФСБ заинтересовалось чиновником, хранившим секретные данные на компьютере

Управление федеральной службы безопасности объявило официальное предостережение 53-летнему чиновнику из Белебеевского района.
Скриншот из видео, предоставленного УФСБ по РБ
Как сообщает пресс-служба управления, предостережение получил заведующий сектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района.
Мужчина хранил копии секретных документов и работал с ними на компьютере, который был подключен к интернету. Это запрещено, так как может привести к утечке данных в сеть и разглашению гостайны.
Чиновника предупредили о недопустимости нарушения правил и ответственности за это вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.
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