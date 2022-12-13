В Башкортостане УФСБ заинтересовалось чиновником, хранившим секретные данные на компьютере

Как сообщает пресс-служба управления, предостережение получил заведующий сектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района.

Мужчина хранил копии секретных документов и работал с ними на компьютере, который был подключен к интернету. Это запрещено, так как может привести к утечке данных в сеть и разглашению гостайны.

Чиновника предупредили о недопустимости нарушения правил и ответственности за это вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.