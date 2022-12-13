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В центре Уфы временно перекроют две улицы

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Администрация Уфы предупреждает о временном перекрытии нескольких загруженных участков улиц и просит заранее планировать маршруты.

Улицы в историческом центре города закроют 20 декабря на время отправки третьего добровольческого батальона имени Салавата Юлаева в места проведения СВО.

С 9.00 до 12.30 будут временно перекрыты следующие участки:

– улица Советская – от Заки Валиди до Ленина

– улица Пушкина – от Цюрупы до Ленина.

Ограничения вводят «для безопасности участников мероприятия и дорожного движения».

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