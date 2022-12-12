18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе зажгли новогоднюю иллюминацию

Поделиться:

Как сообщает мэрия Уфы, предприятие «Уфагорсвет» сегодня, 12 декабря, включило праздничную иллюминацию по всему городу.

ufacity.info

Специалисты смонтировали иллюминацию итальянского архитектора света и художника Валерио Фести на площади имени Ленина и в парке Ленина. Скоро яркие инсталляции вспыхнут и перед Дворцом Орджоникидзе.

Также яркие светодиодные композиции и гирлянды украсили уфимские улицы и общественные пространства: улицу Пушкина (на отрезке от Ленина до Карла Маркса), сквер «Театральный», пешеходную зону улицы Ленина, площадь имени Салавата Юлаева. Общая протяженность гирлянд в городе составила порядка 18 км.

Светодиодные перетяжки зажглись на улице 50-летия Октября, Ленина, Сочинской и бульваре Ибрагимова. Подсвечены фонтан «Семь девушек» и инсталляции в различных парках и скверах.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: