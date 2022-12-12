В Уфе зажгли новогоднюю иллюминацию

Специалисты смонтировали иллюминацию итальянского архитектора света и художника Валерио Фести на площади имени Ленина и в парке Ленина. Скоро яркие инсталляции вспыхнут и перед Дворцом Орджоникидзе.

Также яркие светодиодные композиции и гирлянды украсили уфимские улицы и общественные пространства: улицу Пушкина (на отрезке от Ленина до Карла Маркса), сквер «Театральный», пешеходную зону улицы Ленина, площадь имени Салавата Юлаева. Общая протяженность гирлянд в городе составила порядка 18 км.

Светодиодные перетяжки зажглись на улице 50-летия Октября, Ленина, Сочинской и бульваре Ибрагимова. Подсвечены фонтан «Семь девушек» и инсталляции в различных парках и скверах.