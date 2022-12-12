В Башкортостане директор колледжа арестован за взятки

Сибайский городской суд рассмотрел просьбу следователей арестовать директора Сибайского колледжа строительства и сервиса Азамата Кумушкулова.
По версии следствия, в марте 2022 года Кумушкулов, находясь в здании колледжа, предложил педагогу передать ему в качестве взятки за общее покровительство часть начисляемой ей премии в размере 10 000 рублей, на что женщина согласилась.
Всего в период с апреля по шестое декабря 2022 года подозреваемый получил от сотрудника колледжа в общей сложности 60 000 рублей. Теперь мужчина обвиняется в получении взятки в значительном размере.
Следователи считают, что Кумушкулов может оказывать давление на находящихся в его подчинении свидетелей, которые еще не допрошены, поэтому попросили суд отправить его под домашний арест.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив директора под домашний арест до шестого февраля 2023 года.
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