В 7 муниципалитетах Башкортостана уровень организации школьного питания оценивается как «низкий»

В 10 муниципалитетах, в том числе в Уфе, Стерлитамаке, Агидели, Октябрьском и Салавате, уровень организации школьного питания оценивается как «высокий».

В 46 муниципалитетах – «средний» и в семи, в том числе в Кумертау и Нефтекамске, – «низкий». Пробы продуктов и готовых блюд направляются в лаборатории. Устранение недостатков в детском питании поставлено на контроль.

При этом Алексей Гусев подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом значительно снизилось количество таких замечаний, как нарушения в технологии приготовления блюд, использование недоброкачественной продукции и продуктов, не предназначенных для детского питания.