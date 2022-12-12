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В 7 муниципалитетах Башкортостана уровень организации школьного питания оценивается как «низкий»

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12 декабря на совещании в правительстве министр торговли и услуг республики Алексей Гусев рассказал отчитался о качестве питания в школах за текущий год.

Фото: vk.com/radiyhabirov

В 10 муниципалитетах, в том числе в Уфе, Стерлитамаке, Агидели, Октябрьском и Салавате, уровень организации школьного питания оценивается как «высокий».

В 46 муниципалитетах – «средний» и в семи, в том числе в Кумертау и Нефтекамске, – «низкий». Пробы продуктов и готовых блюд направляются в лаборатории. Устранение недостатков в детском питании поставлено на контроль.

При этом Алексей Гусев подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом значительно снизилось количество таких замечаний, как нарушения в технологии приготовления блюд, использование недоброкачественной продукции и продуктов, не предназначенных для детского питания.

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