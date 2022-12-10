Прогнозируемый дефицит бюджета Башкортостана в 2023 году увеличился до 17,8 млрд рублей

«По сравнению с первоначальной редакцией законопроекта увеличиваются на 10 млрд рублей прогнозируемые доходы республики – преимущественно от работы нашей нефтянки. Дополнительные средства пойдут в основном в Дорожный фонд, а также на поддержку участников СВО и их семей.

Основные параметры бюджета республики на 2023 год за неделю до окончательного принятия закона таковы: доходы – 267,3 млрд рублей, расходы – 285,1 млрд рублей. Источники покрытия дефицита в 17,8 млрд предусмотрены.

Прогноз в целом положительный, и через год ожидаем получить фактическое исполнение бюджета не ниже нынешних планов по расходам. Это значит, что все социальные обязательства перед жителями республики будут выполнены, плюс что-то удастся сделать сверх изначального плана для развития региона», – написал Ишмухаметов в соцсетях.

Напомним, что изначально в проект бюджета закладывался дефицит в 14 млрд рублей. Ранее Ишмухаметов объяснил, что небольшой дефицит – это нормально. При эффективной бюджетной политике он всегда специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются выше прогнозируемых.