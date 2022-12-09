В Уфе откроют новые теннисные корты, а также завод и мазутный терминал

Членам комиссии были представлены следующие проекты:

– Спортивная академия «Дом ракетки» на территории набережной реки Белой. Авторы планируют разместить там по три крытых и открытых теннисных корта с современным синтетическим, травяным и грунтовым профессиональным покрытием, а также площадки общей физической подготовки с бассейном и залом для бадминтона.

– Мазутный терминал в северной части города. На сегодняшний день потребность в таком терминале на внутреннем рынке высока, но его нет ни в Уфе, ни в республике.

– Завод по производству средств медицинской реабилитации в Деме, основная цель которого – выпуск инновационного реабилитационного оборудования.

Все три проекта были поддержаны Ратмиром Мавлиевым и участниками заседания и рекомендованы к рассмотрению на «Инвестиционном часе Башкортостана».