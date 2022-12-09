ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

Мероприятия пройдут в ближайшие выходные, 10 и 11 декабря.

«Особое внимание уделяется грубым нарушениям, нетрезвому вождению, а также пассажирским перевозкам, в том числе детей. В рейдах задействовано максимальное количество личного состава», – сообщил Севастьянов.

Необходимость рейдов он объяснил серьезным уровнем аварийности на территории региона: за 11 месяцев 2022 года на дорогах республики произошло свыше 3200 ДТП, в которых 380 человек погибли и 3950 получили травмы.

Кроме того, девятого декабря вечером пройдут «сплошные проверки» в Уфе на улице Жукова, завтра – на первом километре дороги Уфа – Оренбург около остановки «Школьная».