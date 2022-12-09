18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане IT-специалисты смогут взять ипотеку под 4% годовых

Поделиться:

Программа льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний была запущена в 2022 году: таким образом государство пытается стимулировать отрасль, наиболее подверженную «утечке мозгов».

Льготную ипотеку под 5% годовых могут получить специалисты, работающие в отрасли информационных технологий.

Как сообщает премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, за семь месяцев с начала запуска льготной IT-ипотеки в России жителям Башкортостана одобрено 193 кредита. Выдано 54 на 356 млн рублей. Всего подано 295 заявок.

Более того, по словам Назарова, в ближайшее время появится возможность еще сильнее снизить ставку IT-ипотеки:

«Сегодня федеральным законодательством заложен инструмент, позволяющий регионам еще больше снижать ставку для данной категории работников.

В связи с чем подписал постановление правительства Башкортостана, предусматривающее субсидирование процентной ставки "Дом.РФ" из республиканского бюджета. Таким образом, при получении кредита специалист IT-отрасли сможет понизить ставку по кредиту на один процент», – написал Назаров в соцсетях.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: